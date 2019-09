Huawei Watch GT 2: svelata la nuova linea wearable

Oltre ad aver rivelato la linea Mate 30, Huawei ha svelato il suo nuovo dispositivo wearable Watch GT 2. Esso è alimentato dal sistema operativo proprietario LiteOS e presenta diversi aspetti interessanti dal punto di vista software, nonché hardware, oltre ad un’autonomia molto elevata.

Il device è disponibile in due versioni di differente grandezza e possiede una serie di colorazioni differenti. Il modello più grande, da 46mm, dispone di un display OLED da 1.39 pollici con risoluzione di 454 x 454 e uno strap da 22 mm. Il modello più piccolo, da 42mm, monta invece un display OLED da 1.2 pollici con risoluzione di 390 x 390 ed uno strap da 20mm. Entrambi i device sono resistenti all’acqua fino a 5ATM e posseggono il processore Kirin A1, oltre ad una connessione bluetooth 5.1, GPS e sensore di frequenza cardiaca ottico.

Watch GT 2 possiede caratteristiche di ottimo livello

Lo smartwatch dispone inoltre di microfono e speaker, in modo da poter rispondere alle chiamate in arrivo e possiede un’autonomia base di 14 giorni, che consente 30 ore di utilizzo in modalità GPS e 24 ore di ascolto musicale. Infine la compagnia ha registrato ben 15 nuovi workout diversi ed ha inserito la possibilità di impostare l’always on display.

Il GT 2 da 46mm sarà venduto a 249 euro, mentre quello da 42mm costerà 229 euro. Entrambi i dispositivi saranno disponibili a partire dal mese di ottobre.