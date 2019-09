John Wick Hex: annunciata la data di uscita

John Wick Hex ha finalmente ottenuto una data di lancio. Lo strategico di Bithell Games si prepara al debutto su PC e Mac in quel di ottobre, in esclusiva (come da prassi per alcuni indie più famosi) sull’Epic Games Store.

John Wick Hex: ecco quando sarà disponibile

Il titolo sarà disponibile a partire dall’otto ottobre. Il costo suggerito è di circa 19,99 Dollari, che verranno probabilmente convertiti 1 a 1, da risultare dunque 19,99 Euro. Per celebrare l’annuncio Bithell Games ha anche pubblicato un nuovo trailer, che trovate come di consueto in calce alla notizia. Vi auguriamo una buona visione!

