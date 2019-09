Star Wars Battlefront II: nuovo pianeta

Mentre lo sviluppatore DICE prepara Star Wars Battlefront II per il suo prossimo aggiornamento di Cooperation, l’editore EA ha confermato che lo sparatutto in prima persona aggiungerà il pianeta Felucia al gioco per PC, PlayStation 4 e Xbox One il 25 settembre.

Su Star Wars Battlefront II arriva Felucia, un nuovo pianeta

Secondo un post sul blog EA , Felucia è suddivisa in cinque post distinti, ognuno con un tema definito. Command Post Village includerà strutture che si fondono quasi con l’ambiente. Il comando Post Sarlacc è una struttura stretta che trascura Sarlacc ora defunto. Command Post Farm è un’ area relativamente aperta con più ingressi. Command Post Caves contiene una rete di grotte all’aperto in una posizione abbastanza isolata. Infine, Command Post Swamp è circondato da un terreno abbastanza aperto con un’ampia copertura.

EA afferma che mentre Felucia sembra accattivante, l’ambiente è piuttosto ostile. I funghi dall’aspetto innocuo esploderanno e una parte della flora del pianeta può lasciarsi alle spalle un gas pericoloso che infliggerà danni a chiunque vi venga catturato. Felucia viene fornito nell’aggiornamento Cooperation di Battlefront II, il cui lancio è previsto per il 25 settembre. Le note di rilascio complete dovrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana.