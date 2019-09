Huawei Vision: svelata la TV con camera pop-up

Dopo Honor Vision, la nota azienda cinese ha svelato, durante l’evento di lancio della linea smartphone Mate 30, Huawei Vision. Si tratta di una smart TV con uno schermo 4K ed una camera pop-up frontale, alimentato dal nuovissimo sistema operativo proprietario HarmonyOS.

Il prodotto in questione sarà reso disponibile con uno schermo da 55, 65 e perfino 75 pollici. Come annunciato poco fa, l’HarmonyOS alimenterà questo televisore della compagnia cinese, la quale sta espandendo sempre di più il suo nuovo ecosistema software. Non sono ancora chiare le funzioni della camera pop-up frontale del device, ma quest’ultima prende ispirazione dagli smartphone Huawei, come anche l’aspetto in se. Infine la smart TV sarà rilasciata con le funzionalità di controllo IoT e con la piattaforma HiLink smart home, per connettersi ad altri dispositivi smart.

Huawei Vision sembra il perfetto ibrido tra smartphone e TV

Al momento non sono state fornite informazioni circa disponibilità e prezzo del dispositivo, che comunque dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.