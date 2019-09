Riot Games Sposta la LLA a Città del Messico

Riot ha confermato i piani per spostare la Liga Latinoamérica (LLA) dalla sua attuale casa a Santiago del Cile a Città del Messico nel 2020. Ciò è stato concordato dallo sviluppatore che ha emesso un accordo insieme alla rete televisiva messicana Azteca Deportes.

La LLA aprirà anche uno studio dal vivo al Mall Artz Pedregal di Città del Messico. Riot Games si unisce al Nord e Sud America Latina in un’unica competizione. Lo sviluppatore deciderà poi quelli che parteciperanno alla stagione 2020.

In un annuncio, Riot Games spiega:

I nostri giocatori e le nostre squadre rimangono una priorità in questa alleanza, ed è per questo che avremo conversazioni con loro e le supporteremo nel processo di ricollocazione a Città del Messico entro il 2020.

Anche se la stagione LLA settimanale si trasferirà in Messico, Riot Games ha promesso che l’LLA continuerà a ospitare eventi dal vivo in tutta l’America Latina. Le finali di Spring Split 2019 si sono giocate in Colombia, con le ultime finali di Summer Split che si svolgono nell’attuale sede del campionato del Cile.