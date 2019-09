Ori and the Blind Forest: la demo per Nintendo Switch arriva domani

L’uscita è al momento fissata per il 27 settembre 2019 ma i più impazienti potranno provare Ori and the Blind Forest già a partire da domani. Come? Grazie ad una versione demo, prevista proprio tra poco meno di 24 ore.

Ori and the Blind Forest: ecco quando arriva la demo

Stando a quanto riportato online, la demo per la versione definitiva del platform dovrebbe arrivare intorno alle 18:00 italiane. Al momento i contenuti della versione di prova non sono ancora stati divulgati, ma probabilmente potrebbe trattarsi dei primi due livello del gioco. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in arrivo da parte di Nintendo.