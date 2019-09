ESL Rainbow Six Premiership ritorna per la stagione invernale

ESL UK ha annunciato il ritorno di ESL Rainbow Six Premiership per la stagione invernale.L’evento, rivolto alle squadre del Regno Unito e dell’Irlanda, avrà un montepremi di £ 20.000.

Per fine mese saranno disponibili i biglietti per l’evento

La stagione primaverile della Premiership ha avuto la sua finale al Bowlers Exhibition Centre di Manchester, mentre la stagione estiva si è svolta a Leicester. La finale della stagione invernale tornerà a Manchester. I biglietti per l’evento saranno resi disponibili dal 24 settembre.

A partire dal 16 ottobre, la stagione invernale avrà due giorni di gioco per tre settimane. Da lì, avrà un giorno di gioco per una settimana che porterà ai playoff il 13 novembre. La finale live sarà ospitata il 23 novembre.

Team Secret ha deciso di passare dall’ESL Rainbow Six Premiership nel tentativo di competere a livello internazionale, quindi Natus Vincere è senza dubbio la squadra da battere durante la stagione. Fierce Esports, ESSENCE, ‘Soon to be name‘ e ‘Looking for org‘ saranno coinvolti, con altre tre squadre che si qualificheranno il 24 settembre.

A gennaio, Intel ha esteso la sponsorizzazione principale di ESL Premiership a tutto il 2019. ESL UK ha fatto seguito a maggio, annunciando che Currys PC World sarebbe stato anche uno sponsor principale della competizione.