Team Liquid assume John Patterson

Il Team Liquid ha assunto John Patterson come nuovo Chief Financial Officer (CFO). Patterson lavorerà per migliorare la struttura delle entrate del Team Liquid mentre quest ultimo continuerà a crescere nel settore.

Con 15 anni di esperienza nei media digitali, per Patterson è la sua prima avventura negli Esports. Secondo Patterson:

Mi sento bene al riguardo. Sono stato un osservatore occasionale del settore degli Esports a distanza. Mio fratello è un grande fan di League of Legends. Mi ha fatto conoscere questo mondo, quando il Team SoloMid stava correndo qualche anno fa. L’industria degli Esport mi ha affascinato. È qualcosa che è proprio sulla cuspide di essere davvero enorme. Quindi sono entusiasta di far parte del settore e parte di questa squadra, proprio quando sta colpendo quel punto di svolta.

Il Team Liquid ha fatto rumore sia dentro che fuori dal server negli ultimi tempi, collaborando con artisti del calibro di Marvel Entertainment e vincendo Intel Grand Slam in pochissimo tempo.