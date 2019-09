DreamHack estende la partnership di Elmia

L’organizzatore dell’evento DreamHack ha esteso la sua collaborazione con la sede Elmia per mantenere i suoi eventi estivi e invernali a Jönköping, in Svezia, fino al 2022. Il locale, di proprietà del Comune di Jönköping, ha ospitato il primo festival DreamHack in assoluto nel 2002.

Per eventi estivi e invernali la DreamHack estende la partnership

Marcus Lindmark, co-CEO di DreamHack ha discusso l’estensione in una versione: “È fantastico aver raggiunto un accordo con Elmia, assicurando che i festival DreamHack Summer e DreamHack Winter rimangano al loro posto nei prossimi anni. Il popolo di Elmia e tutto Jönköping sono sempre stati ottimi partner, accogliendo i giocatori di tutto il mondo nella loro città e sostenendoci al meglio, in qualunque modo. “

Le credenziali di Esport di Jönköping sono state ulteriormente garantite nell’ultimo anno con l’apertura del proprio bar di Esports quando Kappa Bar ha aperto i battenti nell’aprile del 2018 . Il comunicato afferma che mentre la città è la più piccola nel circuito dell’azienda, il pubblico e la storia che ne fanno valgono un’estensione.

Lotta Frenssen, CEO di Elmia, ha anche commentato: