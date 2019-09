Marvel: finalmente è stato mostrato al pubblico un video che riassume tutta l’Infinity Saga

Marvel in questo ultimo periodo si sta preparando alla nuova Fase del suo potente piano cinematografico, che qui potete vedere per intero. Ma la casa delle Idee non dimentica ovviamente tutto quello che ha realizzato fino ad ora e, qualche ora fa, ci ha deliziato con un filmato che riassume i momenti salienti delle prime “parti” del MCU, mostrato finalmente per intero perché inizialmente era un’esclusiva del San Diego Comic-Con.

Grazie ad Anton Volkov, su Twitter, possiamo vedere l’Infinity Saga nella sua interezza, riassunta per l’occasione con alcune sequenze topiche come la costruzione della prima armatura da parte Tony Stark, le avventure di Steve Rogers negli anni ’40 con gli Howling Commandos, l’introduzione dei Guardiani della Galassia e molte altre iconiche scene. L’intero video ha decisamente un significato profondo, visto che ha il compito di introdurre il box home-video di riferimento, che conterrà tutte le opere appartenenti alle tre Fasi del Marvel Cinematic Universe e noi non vediamo l’ora di mettere la mani sul prodotto.