Wes Anderson al lavoro su The French Dispatch: ecco tutte le nuove informazioni

Wes Anderson è uno dei registi più curiosi e particolari del panorama cinematografico attuale ed ha dimostrato più volte, con film come Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom e Rushmore di avere una grande predilezione per storie fantastiche ed evocative, sempre infarcite da una genuina comicità. Dopo la sua ultima opera, l’Isola dei cani, erano trapelate delle informazioni riguardo la sua nuova creatura, mentre oggi abbiamo tra le mani parecchie novità.

Wes Anderson in produzione, con una data di uscita ufficiale

Il sito CinemaBlend ha infatti riportato la notizia che Anderson è attualmente nella fase di produzione di The French Dispatch, il titolo ufficiale della pellicola, che uscirà nel 2020 sotto l’etichetta di Fox Searchlight e che può vantare un cast di tutto rispetto composto da Benicio Del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton e molti altri nomi noti. Dai pochi dettagli sulla trama, la realizzazione sarà una vera e propria “lettera d’amore per i giornalisti”, in quanto sarà ambientata in una fittizia città francese, precisamente in un avamposto giornalistico americano e quello che prenderà vita su schermo saranno dei racconti riportati dalle testate. Abbiamo parecchia carne al fuoco, non trovate?