Jeffrey Dean Morgan sarà l’attore principale dell’horror Shrine

Jeffrey Dean Morgan, noto per la sua interpretazione del villain Negan nella serie The Walking Dead e per aver rivestito i panni di John Winchester, padre dei fratelli Dean e Sam, in Supernatural, sembra che sia coinvolto in nuovo progetto, in un ruolo di prim’ordine.

Jeffrey Dean Morgan di nuovo alla ribalta

La testata Deadline ha infatti riportato l’informazione che la star ricoprirà la parte dell’attore principale in Shrine, adattamento realizzato da Evan Spiliotopoulos del romanzo omonimo di James Herbert, famoso autore di libri horror. La storia racconta le vicende di un giornalista che, per rivitalizzare la sua carriera, inizia ad usare alcuni poteri divini in suo possesso, che lo conducono sempre di più verso l’oscurità. In attesa di nuove informazioni riguardo il lungometraggio, vi invitiamo a visitare la sezione Movies del sito, dove trovate altre notizie sul il mondo cinematografico e non solo.