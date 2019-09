Football Manager 2020: condivise le caratteristiche principali del gioco

Football Manager 2020 sarà una delle edizioni più ricche del gioco manageriale realizzato da Sports Interactive e SEGA. Tramite una nuova nota ufficiale, sono state svelate le caratteristiche principali del titolo, che vanterà anche una Beta destinata ai giocatori PC che effettueranno il pre-order. La beta non ha ancora una data, ma inizierà due settimane prima della pubblicazione, che avverrà a novembre anche su dispositivi mobile.

Football Manager 2020: controllo totale del club

Development Centre

Assumi il pieno controllo delle operazioni della tua squadra giovanile in un nuovo hub onnicomprensivo. Gestisci le tue giovani star, dal momento in cui arrivano nel tuo club e attraverso i ranghi giovanili fino a quando saranno pronte.

Il Development Centre è progettato per darti la possibilità di massimizzare più facilmente il potenziale del tuo giovane giocatore.

Il Development Centre ti consente di visualizzare una panoramica dei giovani giocatori del tuo club con i relativi consigli visualizzati sul loro sviluppo. Gli “elementi da tenere d’occhio” nella tua squadra sono anche messi in evidenza insieme ai giocatori il cui sviluppo ha bisogno della tua attenzione.

Ci sono schede individuali per visualizzare i tuoi giocatori in prestito, le tue squadre giovanili e l’assunzione in modo più dettagliato, così come l’intero personale giovanile e le loro responsabilità. Dai menu della squadra giovanile, puoi visualizzare le loro tattiche, il programma di allenamento, le partite recenti e le partite in programma.

Club Vision

Collabora con il consiglio di amministrazione per raggiungere gli obiettivi in corso e tracciare un percorso affinché il tuo club possa progredire nelle stagioni future. La visione del club va ben oltre la sala riunioni: influenza i trasferimenti, lo stile di gioco e le aspettative della competizione mentre cerchi di rafforzare l’identità del tuo club e di raggiungere traguardi pluriennali.

Poiché questa visione è di vasta portata e progettata per essere raggiunta in diverse stagioni, non solo verrai giudicato dalla posizione in campionato in ogni stagione, ma anche da altri fattori.

Le ambizioni sono state delineate nel nuovo Welcome Meeting. Esso avviene appena arrivi nel tuo club e coinvolge il consiglio di amministrazione che espone le sue aspettative e le sue ambizioni. Inoltre serve a darti informazioni sul club, sul tuo team, sul backroom staff e sulle tue responsabilità. Questo incontro si svolge nel nuovo ambiente della sala riunioni.

Riproduzione del percorso temporale

Un modo completamente nuovo di definire la posizione di un giocatore nella tua squadra. Gestisci il tuo tempo di gioco attuale e futuro per tutta la durata di un contratto e definisci un percorso chiaro da Fringe Player a Star Player e tutto il resto.

Ora, il tempo di gioco definisce lo stato di un giocatore all’interno della squadra. Come parte delle negoziazioni del contratto, puoi offrire tempo di gioco nelle stagioni future, che può essere usato per dare ad una giovane stella un percorso definito nella prima squadra, per esempio.

Sarai in grado di tenere traccia di quanto bene stai rispettando il tempo di gioco promesso e discutere di eventuali discrepanze tra il tempo di gioco effettivo e quello proposto con i tuoi giocatori. Il personale del tuo backroom ti fornirà consigli relativi al tempo di gioco e ti fornirà un riepilogo della progressione del giocatore e di come ciò possa influenzare il tempo di gioco di un giocatore da una stagione all’altra.

Miglioramenti grafici

In ogni partita di FM 2020 potrai vivere l’esperienza più bella di sempre. I nuovi modelli dei giocatori quest’anno sono più realistici e si estendono anche agli avatar manager che sono stati anche rimodellati.

Anche i pitch in FM20 sono stati migliorati e sono visibilmente influenzati dalle condizioni meteorologiche e mostrano effetti più evidenti come fango e acqua. Ad esempio, un placcaggio di un giocatore sarà visibile sul campo.

Backroom Staff

Nuovi ruoli, consigli e interazioni rendono il tuo personale più coinvolto che mai. Una maggiore collaborazione in più aree avvicina il gioco alla struttura di un team di backroom della vita reale.

C’è un livello maggiore di consigli sul backroom a tua disposizione, inclusi consigli più dettagliati sulla selezione della tua squadra, inclusa una squadra suggerita da usare il giorno della partita.

Quest’anno ci sono due nuovi ruoli nello staff che riflettono il volto mutevole del calcio moderno. Questi sono: il Responsabile dello sviluppo dei giocatori e il Direttore tecnico.

Quest’anno c’è anche un rinnovamento delle responsabilità del personale che renderà più semplice cambiare le responsabilità individuali e vedere la configurazione generale delle responsabilità.

Vi ricordiamo che l’edizione 2020 sarà il primo gioco al Mondo a proporre una custodia realizzata con del cartone riciclato al 100% e non in plastica.