The Legend of Zelda Link’s Awakening Video Recensione

Ancora una volta, Nintendo torna con un titolo imperdibile per ogni possessore di Nintendo Switch (o della più recente console Nintendo Switch Lite). Il gioco è un titolo perfetto per bambini, adolescenti, adulti e anziani, un’avventura fiabesca che vi accompagnerà in un mondo incantato per tante ore di gioco. La difficoltà è giusta, le cose da vedere tante, i nemici da abbattere simpatici e numerosi; restano i contenuti di tanti anni fa, con poche aggiunte destinate al dimenticatoio. Ma The Legend of Zelda Link’s Awakening no, quello resterà saldamente impresso nella memori: adesso grazie ad una direzione artistica da applausi.