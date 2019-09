Milan Games Week powered by TIM: svelati oltre 55 titoli giocabili e 22 anteprime esclusive

La nona edizione di Milan Games Week powered by TIM è ormai alle porte. In attesa delle giornate nelle quali verranno rese disponibili le aree espositive di Fiera Milano Rho, aperte al pubblico pagante da venerdì 27 a domenica 29 settembre, AESVI – Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani ha svelato gli oltre 55 titoli che si potranno provare direttamente tra i vari stand degli allestitori, includendo anche 22 anteprime assolute per l’Italia.

Incluse nelle anteprime troviamo nomi del calibro di Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Nintendo, Koch Media/Square Enix, Sony Interactive Entertainment e Ubisoft che andranno anche a mostrare gli oltre 55 titoli delle aree espositive. Non mancheranno inoltre delle esperienze interattive, come quella organizzata da Bandai Namco Entertainment che, in occasione dell’arrivo sempre più vicino del gioco, ha organizzato a Fiera Milano Rho il Cyberpunk 2077 World, ossia uno stand in cui sarà possibile vivere alcune delle scene iconiche catturate nei primi trailer del titolo.

In maniera diversa invece, Sony Interactive Entertainment mostrerà al pubblico una nuova demo di Death Stranding nell’esclusivo teatro dello stand PlayStation, dando modo a tutti di vivere l’esperienza in arrivo di Kojima Productions. Allo stesso modo, anche Watch Dogs Legion sarà presente a Milan Games Week powered by TIM, sempre grazie allo stesso teatro, che ospiterà anche una nuova demo giocata da alcuni esponenti del team di sviluppo da Ubisoft.

In attesa di Milan Games Week powered by TIM, oltre a rimandarvi al sito ufficiale della fiera milanese, vi lasciamo alla lista ufficiale di tutti i titoli che saranno presenti, sia in forma giocabile sia mostrati tramite trailer, nell’area espositiva della kermesse: