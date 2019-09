The Surge 2: pubblicato il trailer di lancio

A pochi giorni dal lancio ufficiale, Focus Home Interactive e Deck13 continuano a promuovere The Surge 2. Dopo l’ultimo video, pubblicato negli scorsi giorni, ora tocca al trailer di lancio, che precede l’uscita del titolo.

The Surge 2: la violenza in tutta la sua gloria

Il filmato di gioco, disponibile in calce alla notizia, non si fa scrupoli e arriva dritto al cuore del gameplay del nuovo Action RPG di casa Deck13. La violenza fa da padrona per tutto il video, mostrando l’anima cruda e spietata del protagonista e del combattimento. Vi lasciamo al trailer, ricordandovi che il titolo debutterà su PlayStation 4, Xbox One e PC, con tanto di supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X.