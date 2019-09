Baby: ecco il trailer della seconda stagione, con il nuovo brano di Tommaso Paradiso

Dopo il teaser della settimana scorsa, Netflix ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale della seconda stagione di Baby, serie che racconta la vita di un gruppo di adolescenti romani, del quartiere Parioli, incentrato sui personaggi di Chiara (Benedetta Porcaroli) e Ludovica (Alice Pagani). In sottofondo il nuovo brano dell’ormai ex cantante dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, Non Avere Paura.

Baby: seconda stagione in arrivo ad ottobre

La serie, diretta da Andrea De Sica e Anna Negri arriverà su Netflix con la seconda stagione a partire dal 18 ottobre. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla sezione Movies.