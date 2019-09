PlayStation VR: annunciato il Mega Pack 2019 con tanti giochi

Nella giornata odierna Sony ha annunciato un nuovo bundle per PlayStation VR. Il pacchetto includerà ben 5 giochi esclusivi per il visore dedicato alla realtà virtuale del colosso giapponese, oltre che l’hardware necessario per giocare, tra cui la PlayStation Camera.

Il nuovo bundle è disponibile per l’anteprima in calce alla notizia. La confezione, come è possibile vedere, presenta tutti i contenuti del pacchetto in un unico lato, arricchito ovviamente dai packshot e dai vari artwork dei giochi inclusi, che saranno disponibili solo ed esclusivamente sotto forma di voucher da riscattare sullo Store.

PlayStation VR: i 5 giochi del nuovo pacchetto

Il bundle offrirà i seguenti titoli:

ASTRO BOT Rescue Mission

Skyrim VR

Resident Evil 7 Biohazard

Everybodys’ Golf VR

PlayStation VR Worlds

Il nuovo pacchetto al momento non ha ancora un prezzo di lancio e sarà disponibile a partire dall’autunno 2019. Maggiori informazioni su disponibilità e prezzo saranno rilasciare in un secondo momento, dunque restate sintonizzati con GamesVillage per non perdervi nessun aggiornamento in merito.