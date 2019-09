Indivisible: pubblicata l’opening animata integrale

Lab Zero Games ha appena pubblicato l’opening integrale di Indivisible. Il video è stato prodotto da due famosi studi d’animazione: il giapponese Studio Trigger (noto per Kill la Kill e Little Witch Academia) e lo statunitense Titmouse (Motorcity, Metalocalypse).

Indivisible: il gdr in arrivo ad ottobre

La musica che si sente è composta dal veterano dell’industria Hiroko Kikuta, noto per la serie Mana e Shining Hearts. Ricordandovi che il gdr pubblicato da 505 Games sarà disponibile a partire dall’otto ottobre su PC (GOG e Steam), PlayStation 4 e Xbox One e successivamente anche su Nintendo Switch, vi lasciamo al filmato qui sotto, buona visione.

Al momento il video è stato tolto dal canale. Se verrà ripubblicato, noi faremo altrettanto in questa news.

https://www.youtube.com/watch?v=5eWRy_x_UR8