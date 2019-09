Control: le cifre dietro l’esclusività dell’Epic Games Store

Nella giornata odierna, Digital Bros ha svelato i dettagli economici per l’esclusività di Control su Epic Games Store. La cifra pagata da parte di Tim Sweeney e soci è davvero molto alta, considerando soprattutto l’investimento economico di 505 Games e Remedy Entertainment per il nuovo titolo.

Epic Games Store ha versato nelle casse di Digital Bros circa 9 milioni di Euro. Il 55% di questa somma è andata a 505 Games, mentre il restante invece è stato versato nelle casse di Remedy Entertainment. In totale il titolo ha richiesto circa dai 20 ai 30 milioni di dollari di investimento iniziale.

Digital Bros, parent company of 505 Games, has disclosed that they received a payment of 9.49 million euro from Epic Games for Control.

Which I would imagine is for exclusivity.

55% of that payment going to 505 Games.

Report here: https://t.co/ocmbIQeOfJ

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 20, 2019