The Last of Us Part II: confermata la presenza al prossimo State of Play

The Last of Us Part II farà parte del prossimo State of Play di casa Sony. Ad annunciarlo ci ha pensato Naughty Dog, tramite una serie di tweet lanciati nel corso del primo pomeriggio italiano.

The Last of Us Part II: cosa mostrerà Naughty Dog?

L’annuncio è stato diramato tramite una GIF, che mostra il coltello di Ellie. Il tutto è stato accompagnato dalla frase pronunciata dalla protagonista del gioco nel corso dell’ultimo trailer e dell’ultima apparizione pubblica da parte dell’action targato Naughty Dog. Appuntamento dunque al 24 settembre, per scoprire cosa ha preparato il team di sviluppo per il grande pubblico.