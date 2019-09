Insurgency Sandstorm: finestra di lancio per le versioni console

Dopo diversi mesi di silenzio, finalmente Insurgency Sandstorm ha ottenuto una finestra di lancio per PlayStation 4 e Xbox One. A darne l’annuncio ci ha pensato New World Interactive, il team di sviluppo responsabile dello shooter.

Insurgency Sandstorm: le versioni PlayStation 4 e Xbox One arrivano a primavera del 2020

Come comunicato da New World Interactive la versione console dello shooter sarà disponibile a partire da primavera del 2020. Gli sviluppatori hanno dichiarato di aver preso diverso tempo prima di lanciare il gioco ed annunciare la data di lancio. Buona parte del tempo è stato speso per l’ottimizzazione. Maggiori informazioni sullo stato dello sviluppo e sui dettagli arriveranno poco prima del lancio: appuntamento dunque al prossimo anno, per tutte le novità in arrivo sulla nuova versione del titolo.