Shenmue 3: come Deep Silver ha cambiato la struttura del gioco

Siamo oramai vicini all’arrivo di Shenmue 3 e per l’occasione Ys Net, software house sviluppatrice del titolo ha ripercorso le tappe dello sviluppo. Svelando anche un dettaglio particolare, ovvero a come il titolo sia cambiato dopo l’intervento di Deep Silver nel ruolo di publisher.

Shemue 3: come è cambiata la struttura

Yu Suzuki in prima persona, creatore del franchise, ha deciso di parlare durante una intervista rilasciata in occasione della Gamescom 2019. Inizialmente il gioco doveva essere molto più semplice con i soldi raccolti da Kickstarter, circa 6,3 milioni. Dopo l’intervento di Deep Silver il titolo è cambiato radicalmente, favorendo l’introduzione di nuove meccaniche di gioco e non solamente Quick Time Events. Suzuki ha ammesso infine di essere molto contento di come è stato realizzato il titolo, in arrivo questo novembre. Cosa ne pensante di questa genesi? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

