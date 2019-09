Persona 5 Royal, nuove info in arrivo in un livestream pianificato per il 27 settembre

SEGA e la divisione nipponica di Atlus hanno annunciato di aver pianificato un nuovo streaming per Persona 5 Royal, previsto per il 27 settembre alle ore 20:00, le 13:00 italiane.

Persona 5 Royal, nuovo livestream la prossima settimana

Nel corso dell’evento apparirà anche la famosa cosplayer giapponese Enako, probabilmente nei panni di Kasumi Yoshizawa, personaggio inedito che verrà introdotto proprio in P5R.

Persona 5 Royal, riedizione definitiva del JRPG firmato Atlus (un po’ come le versioni Golden di Persona 3 e 4) includerà, oltre a Kasumi, diversi altri contenuti aggiuntivi e innumerevoli miglioramenti al sistema di gioco.

Il lancio di Persona 5 Royal, che ha di recente ricevuto diversi nuovi trailer, è previsto in giappone per il prossimo 31 ottobre, mentre in Europa in un giorno non ancora precisato della prossima primavera.