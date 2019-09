Con i prossimi update di Fire Emblem Three Houses si potranno accarezzare i cani, ma non i gatti

I prossimi aggiornamenti di Fire Emblem Three Houses sono in dirittura d’arrivo, come spiegato sulle pagine di Famitsu, dove il terzo e il quarto DLC sono già stati inseriti nelle guide al videogioco di Intelligent Systems.

Fire Emblem Three Houses, svelata la roadmap aggiornamenti

I nuovi update introdurranno un nuovo personaggio come unità giocabile, ovvero Anna, e soprattutto consentiranno di accarezzare i cani sparsi per il mondo di gioco, ma, a quanto pare, non i gatti. Di seguito, più nel dettaglio, tutti i contenuti degli update:

Ondata 3

Gratis:

– Nuova unità giocabile: Jeritza (solo in determinati percorsi)

– Nuovi personaggi di supporto

– Nuove attività

– Nuove caratteristiche online

A pagamento

– Nuova unità giocabie: Anna

– Nuove aree esplorabili nel monastero

– Nuove caratteristiche online

– Dialoghi per Anna e Jeritza

– Circa 10 nuove quest

– Nuova attività: Sauna

– Nuovi costumi: Maid, Butler, ecc.

– Nuovi battaglioni per i nuovi costumi

Ondata 4

A pagamento

– Storia secondaria: Modalità Abisso

– Nuovi personaggi: Juris, Balthazar, Constanze, Javi

– Nuovi personaggi di supporto

– Nuove caratteristiche online

– Nuove reliquie

– Nuove classi

– Nuovi capitoli

– Nuove quest

– Nuovi battaglioni

– Nuovi gambit

– Nuovi costumi per Byleth (maschio e femmina) e Sothis

Fire Emblem: Three Houses è disponibile dal 26 luglio 2019 in esclusiva per Nintendo Switch. Qui trovate la nostra recensione.