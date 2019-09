Pokémon GO: svelata la nuova ora leggendaria di Mewtwo

In seguito ad aver annunciato la cancellazione della precedente data, Niantic Labs ha recentemente rivelato nuovi dettagli sulla nuova ora leggendaria di Mewtwo su Pokémon GO, titolo disponibile sugli store digitali di iOS e Android. Ebbene, l’evento inizierà l’8 ottobre dalle 18:00 fino alle 19:00, dove i giocatori troveranno all’interno di esso diverse novità.

Pokémon GO: avrete un’ora per partecipare all’evento

Se non riuscirete a catturare il mostriciattolo tascabile per il 23 settembre, questa occasione potrebbe presentare una splendida opportunità per entrare in possesso del Pokémon in versione shiny. Inoltre, in ogni palestra comparirà un uovo leggendario, dove quest’ultimo apparirà alle 18:00, dopodiché scomparirà entro un’ora. Di conseguenza, i giocatori avranno poco tempo per concludere il raid.

Con questa notizia abbiamo concluso, passate dalla nostra sezione Games.