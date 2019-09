Borderlands 3: svelate nuove informazioni sul primo evento

2K Games insieme a Gearbox Software hanno condiviso in rete alcune informazioni dedicate interamente a Borderlands 3, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Entrambe le compagnia hanno pubblicato nuovi dettagli e immagini del primo evento che arriverà all’interno della produzione, intitolato “Blood Harvest“.

Borderlands 3: i Cacciatori della Volta sono pronti a festeggiare Halloween

Ebbene, l’evento in questione è stato pensato per sfruttare Halloween, dove Blood Harvest verrà lanciato ad ottobre per un periodo di tempo limitato. I giocatori potranno trovare durante l’evento nuove armi, skin, nemici ed una stravagante boss fight.

Tutti possono partecipare a Bloody Harvest quando sarà disponibile ad ottobre, in quanto è il primo di molti aggiornamenti ed eventi gratuiti che ci si può aspettare da Borderlands 3. Per tutta la durata dell’evento, tutti i Cacciatori della Volta che hanno lasciato Pandora per la prima volta e hanno iniziato ad esplorare le lontane distanze dello spazio a bordo di Sanctuary III inizieranno ad incontrare nemici infestati intorno alla galassia. Questi nemici Haunted sono la chiave per accedere a una nuova mappa specifica dell’evento, ma fai attenzione: i fantasmi che sorgono dai corpi dei nemici Haunted uccisi faranno del loro meglio per spaventarti a morte. Entrare in contatto con una di queste aggressive apparizioni indurrà il nuovo debuff Terror, che in parte avvolge la tua visione in una misteriosa nebbia e indebolisce la manipolazione, la precisione e la diffusione della pistola. Mentre esplori la galassia infestata dai fantasmi, guadagnerai un Hecktoplasma che può essere trasformato in Maurice, il tuo nuovo amico squamoso che ha preso residenza a bordo di Sanctuary III.

