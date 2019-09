Google Chrome subirà un cambio estetico

Dopo diversi anni di attesa da parte dei suoi utilizzatori, finalmente Google Chrome, il noto browser, riceverà un aggiornamento, che permetterà di modificare alcuni aspetti estetici e di migliorare l’esperienza utente generale. Tale update si concentrerà quindi prevalentemente sulla gestione delle schede aperte.

Come è possibile notare dal video qui sopra riportato il primo cambiamento riguarda proprio le schede di rete. Queste ultime saranno decisamente ridimensionate rispetto al passato e consentiranno quindi una ricerca estremamente più immediata, come avviene in altri browser rivali come Safari.

Google Chrome vedrà a breve diversi miglioramenti estetici

Oltre a ciò anche la barra di Chrome è stata modificata in termini estetici, dando la possibilità di cambiare colore dell’intera pagina, senza dovere scaricare altre estensioni.

Infine Google migliorerà la barra delle richieste, in modo da far apparire prima i risultati di alcuni tipi di ricerche, tra cui quelle riguardanti il tempo meteorologico e le traduzioni. Non rimane altro che attendere questi cambiamenti, che dovrebbero giungere nel corso di questo autunno.