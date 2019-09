iOS 13: al via il supporto al pad di Xbox One e al DualShock 4

Forse con l’arrivo di Apple Arcade era praticamente obbligatorio inserire la feature, ma da oggi, grazie all’uscita di iOS 13 in via ufficiale, è finalmente possibile utilizzare il pad di Xbox One o DualShock 4 per giocare. Il tutto, ovviamente, sfruttando la connessione Bluetooth di iPhone o iPad.

iOS 13: ecco come collegare i pad

Fortunatamente il collegamento dei pad è davvero molto semplice. Vi elenchiamo i passi da seguire divisi per periferica di controllo, in maniera tale da non poter sbagliare:

DualShock 4:

Abilitate il Bluetooth su iPhone o iPad

Premete il tasto Share e il tasto PlayStation del DualShock 4 insieme fino a quando la luce non lampeggia

Il controller ora verrà riconosciuto e verrà incluso nella lista dei dispositivi vicini

Associate il pad

Xbox One controller: