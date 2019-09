The Last of Us Part 2: un leak svela la Collector’s Edition e la data d’uscita

Sony Interactive Entertainment potrebbe lanciare sul mercato una Collector’s Edition di The Last Of Us Part 2. L’anticipo dell’annuncio ufficiale proviene da un sito svizzero di videogiochi, che ha messo a listino la particolare versione dell’esclusiva PlayStation 4.

The Last of Us Part 2: annuncio a breve?

Martedì 24 settembre si terrà un nuovo State of Play. Protagonista dello show sarà anche l’esclusiva di casa Sony. Non è detto che oltre ad eventuali annunci come ad esempio la probabile beta multi giocatore potrebbero essere svelate anche le varie edizioni del gioco, tra cui appunto la Collector’s Edition emersa oggi online. Vi aggiorneremo successivamente, non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.