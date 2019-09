Overwatch aggiunge Link come Eroe, ma è un trailer fan made

L’arrivo di Overwatch su Nintendo Switch può effettivamente far trarre in inganno, ma per ora Link non verrà aggiunto allo shooter. Nonostante ciò, diversi artisti hanno voluto provare ad immaginare come l’Eroe di Hyrule potesse combattere all’interno del gioco di casa Blizzard, realizzando un fan trailer. Il risultato? Di tutto rispetto!

Overwatch: Link combatte all’arma bianca

È difficile immaginare di dover utilizzare il protagonista di The Legend of Zelda in prima persona, eppure su schermo il risultato è decisamente fantastico. Link combatte all’arma bianca, vestito con un’armatura che richiama la sua classica veste, lo scudo e la Master Word. Non poteva non essere il protagonista del classico Play of The Game, ovvero la giocata migliore della partita: vi lasciamo al video, disponibile subito qui in basso, ricordandovi che comunque lo shooter di casa Blizzard è stato aggiornato di recente, introducendo una skin speciale per Bastion.