Dragon Ball Z Kakarot: uno screenshot del mini-gioco Home Run Game

Bandai Namco ha da poco rilasciato un nuovo screenshot di Dragon Ball Z Kakarot. Andando sul profilo Twitter ufficiale del gioco, si vede infatti l’immagine di Gohan adulto che gioca a baseball, proprio come succede nell’anime, all’interno del mini gioco Home Run Game.

Dragon Ball Z Kakarot: altre informazioni sul mini game sul baseball

Con il tempismo giusto, potrà essere eseguito un home run con la palla che va oltre l’atmosfera. A quanto pare, anche Yamcha potrà prendere parte al gioco come battitore e Vegeta come lanciatore. Ricordiamo che il titolo Bandai Namco sarà disponibile dal 17 gennaio 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.