Oddworld: un paio di filmati per celebrare i 22 anni

Il 19 settembre 1997 usciva, in America e in Europa, Oddworld Abe’s Odyssey, primo capitolo di una saga che sarebbe diventata celebre nel corso degli anni, specialmente per il suo tenero protagonista, Abe.

Oddwolrd: tanti ricordi in 22 anni di vita

Per celebrare i 22 anni di vita, sul canale YouTube degli sviluppatori di Inabitants, vengono pubblicati in questi giorni dei video che mostrano i momenti memorabili del gioco. Finora ne sono usciti due. Dal primo Slig posseduto, al tempo preciso per premere il tasto per disattivare le bombe (e non farle esplodere!), fino ai consigli degli insetti luminosi (che sembrano quasi scherzi). Sotto potete vedere i due simpatici filmati.

