Showdown Bandit: annunciata l’espansione Death in the Wild

Alla fine, il primo capitolo di Showdown Bandit è uscito martedì. Tempo neanche una settimana, e già Kindly Beast ha annunciato un espansione, gratuita, dell’horror con protagoniste le marionette. Si chiama Death in The Wild, non ha ancora una data d’uscita, ma è stato pubblicato un teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Showdown Bandit: il primo episodio è uscito

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

Qualcosa di innaturale si sta intrufolando sui set abbandonati del noto spettacolo di burattini per bambini, Showdown Bandit. Gioca nei panni del Bandito risvegliato, in un gioco horror action/stealth in cui bisogna seguire tre regole per sopravvivere: Fai la tua parte. Proteggi i tuoi fili e non guardare in alto!

