Brawlhalla: disponibile la nuova leggenda Vector

Da un paio di giorni è disponibile una nuova leggenda in Brawlhalla. Con la patch 3.49 si unisce al già corposo roster del fighting game di Blue Mammoth Games il nuovo personaggio Vector. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer che mostra le sue abilità e che potete vedere in fondo alla notizia.

Brawlhalla: ecco Vector

Queste le caratteristiche della nuova leggenda:

Vector – “The Superbot”

Armi: Rocket Lance, Bow

Stats: 5 Forza, 4 Destrezza, 6 Difesa, 7 Velocità

Vector arriva con 3 nuove Skin, ognuna con una forma jet differente:

Dragonaut Vector

Vector Model 01

Hyperdrift Vector

Insieme al nuovo personaggio arrivano anche tante altre novità, che potete vedere nel comunicato ufficiale da un novo Salute Taunt (con i ricavi che andranno in beneficenza alle persone in emergenza per l’uragano Dorian) a miglioramenti di gioco.

