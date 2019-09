Hunt Showdown: il DLC Legends of the Bayou è ora disponibile su Xbox One

Hunt Showdown è finalmente uscito dalla Game Preview di Xbox One. Insieme al nuovo gioco di casa Crytek però è arrivato anche un nuovo contenuto scaricabile, pronto per essere giocato a partire da oggi. Il nuovo DLC si chiama Legends of the Bayou ed aggiunge diversi contenuti.

Hunt Showdown: i contenuti del DLC

Legends of the Bayou include diversi nuovi contenuti per i giocatori, tra cui due nuovi personaggi. Vediamo tutti i dettagli del DLC subito qui in basso:

Due nuovi personaggi leggendari (Bone Doctor e Weird Sister)

Due nuove armi

500 Blood Bonds

Vi lasciamo al trailer di presentazione del DLC, che trovate subito qui in basso. Restate sintonizzati con GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.

