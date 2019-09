The Last of Us Part 2: un altro teaser diffuso da Naughty Dog

Naughty Dog continua a lanciare teaser per The Last of Us Part 2. Dopo il coltello svelato nella giornata di ieri, che annunciava la partecipazione del titolo al prossimo State of Play di casa Sony, oggi tocca ad un’altra GIF, che ritrae un’altra arma utilizzabile da Ellie.

The Last of Us Part 2: oggi tocca al martello

Al posto del coltello, oggi c’è un martello. La didascalia con la quale viene accompagnata è Watch your backs, traducibile con un semplice guardati le spalle. Segnale dunque che anticipa le atmosfere del titolo, che sembrano essere anche fin troppo noir. Oppure, secondo alcuni, anche un piccolo spoiler di un eventuale comparto multiplayer dell’esclusiva PlayStation 4.

Rumor e ipotesi che potrebbero trovare conferma martedì sera, durante lo State of Play. E durante lo show attenzione alla data di uscita, perché potrebbe essere confermato anche il leak di oggi…