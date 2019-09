Bulletstorm: People Can Fly tornerebbe a lavorare sull’IP

Bulletstorm nuovamente nelle mani di People Can Fly? Il team di sviluppo non si tirerebbe indietro, almeno come dichiarato dal CEO Sebastian Wojciechowski durante una intervista rilasciata negli scorsi giorni.

Bulletstorm: le dichiarazioni del CEO di People Can Fly

Stando a quanto dichiarato da Sebastian Wojciechowski, il team di sviluppo sarebbe davvero contento di poter realizzare un nuovo capitolo della serie dopo aver rimasterizzato la Full Clip Edition. Purtroppo, almeno per ora, il team di sviluppo non ha nessun piano in merito per poter effettuare una operazione simile, neanche dopo il lavori su Outriders, nuovo titolo in fase di creazione presso i propri studi.

Vorremo tanto tornare a lavorare sull’IP. Purtroppo, però, al momento non c’è nessun piano in merito.

