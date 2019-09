Dickinson: ecco il trailer della serie Apple TV+

Manca ormai poco più di un mese al lancio ufficiale di Apple TV+ e le prime produzioni del servizio streaming stanno venendo via via svelate. La piattaforma ha difatti pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale il primo trailer di Dickinson, una serie basata sulla vita della nota poetessa.

Come traspare in maniera evidente dal video, che trovate in fondo a questo articolo, tra i vari temi trattati quello che forse emerge maggiormente è quello della battaglia per l’ottenimento della libertà di scelta, rappresentato a pieno da Emily Dickinson stessa. Ella, come viene mostrato a più riprese, rifiuta i dogmi e i doveri imposti dalla società e dalla sua stessa famiglia, la quale rifiuta apertamente il desiderio della giovane di dedicarsi alla letteratura. All’interno del cast troviamo la candidata all’Oscar Hailee Steinfield e perfino il rapper Wiz Kalifa, in un cameo visibile perfino nel trailer.

Dickinson sembra essere un’ottima serie sull’emancipazione femminile

La serie debutterà sulla piattaforma il prossimo 1 novembre, in contemporanea al lancio di Apple TV+.