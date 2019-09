Borderlands 3: non sono previsti ulteriori personaggi

Borderlands 3 non riceverà nessun personaggio aggiuntivo. A svelarlo è Paul Sage, creative director di Gearbox, durante una diretta streaming con tanto di sessione Q&A dedicata al terzo capitolo della fortunata serie videoludica.

Borderlands 3: i prossimi DLC non includeranno nuovi personaggi

Sage ha affermato che almeno per il momento non saranno aggiunti nuovi personaggi. Questo significa che i giocatori dovranno per forza di cose restare legati ai quattro personaggi base del titolo, ovvero Amara, Flak, Moze e Zane. Certo, la risposta di Sage lascia aperto qualche spiraglio ma come testimoniato dalla road map svelata nelle scorse settimane almeno per ora non sono effettivamente inclusi ulteriori personaggi. Vedremo se Gearbox cambierà idea nel prossimo futuro oppure proseguirà per la sua strada.