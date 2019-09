OnePlus 7T avrà una ricarica veloce migliorata

Dopo aver svelato l’aspetto ufficiale del suo 7T, OnePlus ha svelato i primissimi dettagli tecnici riguardanti il device. Difatti Pete Lau, CEO dell’azienda, ha rivelato a Techradar diverse informazioni in merito alla batteria dello smartphone, la quale disporrà di un sistema di ricarica veloce decisamente migliorato.

Stando a quanto affermato da Lau il device si caricherebbe tramite il warp charge 30T. Quest’ultimo consentirebbe di riempire la batteria dello smartphone il 23% più velocemente rispetto a quanto possibile con l’attuale OnePlus 7. Lau ha inoltre confermato che sarà possibile caricare lo smartphone velocemente anche durante un’intensa fase di utilizzo, dato che il 30T gestisce l’afflusso di corrente direttamente sul caricatore esterno e non sullo smartphone, mantenendo così quest’ultimo sempre fresco.

Non occorre altro quindi che attendere tutti i dettagli riguardo lo smartphone nel corso dell’evento reveal del prossimo 26 settembre.

Our brand new design with 4th generation matte-frosted glass #OnePlus7T https://t.co/w35HE2AyKj pic.twitter.com/oNEI7NkZPk

— Pete Lau (@PeteLau) September 17, 2019