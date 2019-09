Luigi’s Mansion 3: previsti DLC a pagamento per le modalità multiplayer

La notizia è passata un po’ in sordina, complice ovviamente il silenzio di Nintendo, ma grazie al sito ufficiale della casa di Kyoto ora sappiamo che Luigi’s Mansion 3 riceverà dei DLC a pagamento per il multiplayer. Il comparto multi giocatore dunque si arricchirà maggiormente rispetto a quando mostrato a inizio settembre durante l’ultimo Nintendo Direct.

Luigi’s Mansion 3: quando verranno annunciati i nuovi DLC?

Dopo l’informazione trapelata online, ora non resta che attendere l’annuncio dei nuovi contenuti che verranno distribuiti a pagamento. Per ora è ancora tutto molto incerto, ma considerando che il titolo debutterà il 31 ottobre possiamo aspettarci un annuncio entro e non oltre la prima metà di ottobre. Come di consueto in questi casi vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.