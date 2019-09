Borderlands 3: il director è disposto ad un porting su Nintendo Switch

L’arrivo di Borderlands 3 su Nintendo Switch al momento non è certo ma Paul Sage, director del nuovo gioco di Gearbox, non disdegna l’idea. Sage lo ha svelato durante un Q&A incentrato sul titolo, andando in onda venerdì, dove ha avuto modo anche di parlare del mancato piano di inserimento di altri personaggi tramite DLC.

Borderlands 3: al momento non c’è nessun piano per il porting

Nonostante Sage non abbia smentito in toto la possibilità di un porting per Switch dello shooter, al momento non c’è nessun piano. Interrogato infatti durante il live streaming, il director si è limitato ad affermare che tutto può succedere. Bisognerà ovviamente vedere se Gearbox riuscirà a far girare il titolo sull’hardware della console Nintendo ad un livello prestazionale molto buono e soprattutto se 2K deciderà di dare il via libera al progetto. Al momento dunque è solamente una possibilità: vedremo se in futuro si trasformerà in realtà oppure no.