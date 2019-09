Warriors Orochi 4 Ultimate: il director esprime un desiderio per le nuove console

Impegnato nella realizzazione di Warriors Orochi 4 Ultimate, Tomohiko Sho (director di Omega Force) ha espresso un desiderio importante per le console di prossima generazione. Sho ne ha parlato durante una intervista con Twininfinite, durante l’oramai concluso Tokyo Game Show 2019.

Warriors Orochi 4 Ultimate: battaglie più realistiche per la prossima generazione

Sho ha confessato che dalle prossime console si aspetta un hardware capace di gestire delle simulazioni di battaglie più realistiche. Un desiderio sicuramente importante, che coinvolge due aspetti hardware: GPU, per la gestione grafica e la rappresentazione delle battaglie e CPU, che dovrà fornire i calcoli logici per gestire tutte le opzioni dell’intelligenza artificiale. Sho sarà accontentato oppure no? E ci sarà un nuovo capitolo della serie, dopo la release prevista per febbraio 2020 in occidente?