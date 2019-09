Call of Duty Black Ops 4: è giunto il momento per l’ultimo DLC?

Forse ci siamo: dopo un anno di supporto, Call of Duty Black Ops 4 potrebbe lasciare le scene dei videogiochi. Potrebbe infatti essere arrivato il momento dell’ultimo contenuto aggiuntivo del gioco di casa Treyarch, che debutterà il giorno in cui la beta di Call of Duty Modern Warfare terminerà ufficialmente, lasciando dunque uno scampolo di circa un mese di vita allo shooter prima dell’arrivo della nuova edizione.

Call of Duty Black Ops 4: i dettagli dell’ultimo DLC

Si chiama Operation Dark Divide quello che sarà con molta probabilità l’ultimo DLC di casa Treyarch per il suo shooter. Include il finale della campagna zombie, che arriva con il capitolo Tag der Toten, due nuove mappe e alcuni oggetti cosmetici. Ora per il team di sviluppo è tempo di concentrarsi probabilmente sul suo prossimo shooter della serie, che sarà probabilmente svelato verso la prossima primavera: siete pronti a scoprire le novità in dirittura d’arrivo?