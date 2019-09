Fortnite: aggiunta l’emote Naruto Run, riferimento all’invasione dell’Area 51

Epic Games ha colto la palla al balzo e sfruttando il weekend dedicato al raid dell’Area 51 da parte dei cittadini USA ha aggiunto l’emote Naruto Run in Fortnite. L’annuncio è stato diffuso tramite Twitter, con una GIF e un chiaro riferimento all’evento che si è tenuto nelle scorse ore nel Nevada.

L’emote è già disponibile e viene chiamata Full Tilt, probabilmente per evitare problemi legati al copyright con il famoso franchise giapponese. Il tempismo dell’aggiunta però fa pensare che ci sia qualcosa di più dietro il lancio della nuova emote. Ci riferiamo, ovviamente, all’evento Storm Area 51: lanciato tramite Facebook, i creatori chiedevano ai partecipanti di prepararsi ad invadere la famosa area militare imitando la corsa del Ninja. Anche la didascalia utilizzata da Epic Games per l’annuncio (fate un salto nell’ignoto) pare essere un chiaro riferimento ad uno degli eventi più virali degli ultimi anni.

Zoom into the unknown 💨

The new Full Tilt Emote is available in the Item Shop now! pic.twitter.com/KXQGQWE7qZ

