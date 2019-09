GhostWire Tokyo: l’ex creative director farà visita a Naughty Dog

Ikumi Nakamura, ex creative director di GhostWire Tokyo ha deciso di passare buona parte del suo tempo libero visitando alcuni studi di sviluppo intorno al mondo. Dopo aver fatto tappa da Treyarch, domani volerà in direzione Naughty Dog, appena in tempo per il Media Event di The Last of Us: Part II. Semplici visite di cortesia oppure Nakamura sta cercando un nuovo posto dove accasarsi e cominciare a lavorare ad un nuovo progetto?

GhostWire Tokyo: quale futuro per Nakamura?

La creative director è stata invitata a visitare Naughty Dog da Jeremy Huxley, Environment and Texture Artist del team di sviluppo. Non è escluso che Nakamura sia alla ricerca di qualche altro team con cui collaborare dopo la fine del rapporto con Tango Gameworks, società responsabile dello sviluppo del misterioso gioco annunciato all’E3 2018. Potrebbero anche trattarsi di semplici visite di cortesia, non finalizzate dunque ad una eventuale assunzione o collaborazione.

You should come visit @Naughty_Dog ! — Jeremy Huxley (@JeremyHuxley) September 21, 2019