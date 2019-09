Aron Eisenberg: ci lascia il celebre attore di Star Trek

Aron Eisenberg è stato un attore, regista e fotografo statunitese, noto principalmente per aver interpretato un ruolo nell’infinita saga fantascientifica di Star Trek negli anni novanta. Un ruolo minore, certo, poiché indossava i panni del simpatico Nog, un giovane Ferengi amico di Jake Sisko, il figlio del comandante della stazione Deep Space Nine, e, soprattutto, nipote del leggendario barista Quark, per il quale svolgeva spesso lavoretti “più o meno loschi” che diventavano protagonisti di irresistibili momenti comici all’interno della serie Star Trek – Deep Space Nine. Il personaggio ricopre un piccolo ma importante ruolo, poiché si tratta del primo Ferengi a fare domanda per essere ammesso come cadetto all’accademia della Flotta Stellare e, soprattutto, in seguito a diventarlo. Il personaggio di Nog è stato ripreso anche nel videogioco Star Trek Online del 2010.

Aaron Eisenberg non ha interpretato solo questo ruolo nella saga, poiché è apparso anche nella serie successiva, Star Trek – Voyager, nei panni dell’alieno Kar, appartenente alla specie Kazon, in un episodio. Oltre alla saga ricordiamo partecipazioni in diversi telefilm, tra i quali Blue Jeans, I Racconti della Cripta e The Division, e pellicole horror di culto come Amityville Horror 4 – La fuga del diavolo del 1989, quarto film della saga Amityville, in cui interpreta il ruolo del piccolo protagonista Brian, e The Horror Show, diretto nello stesso anno da James “Jim” Isaac, noto in Italia col nome commerciale La Casa 7, distribuito come uno dei seguiti apocrifi della serie La Casa – Evil Dead di Sam Raimi.

La notizia della scomparsa dell’attore è stata comunicata nella notte tra il 21 ed il 22 settembre dalla moglie Malissa Longo, con cui erano sposati dallo scorso anno, ed arriva in seguito ad un peggioramento della insufficienza renale di cui Aaron Eisenberg soffriva da tempo, fino a dover ricorrere, nel 2015 anche ad una nuova operazione di trapianto del rene, che lo aveva fatto progressivamente allontanare dalle scene, con una ultima intensa apparizione, già vistosamente malato nel primo episodio di Renegades. Ricordiamo che proprio la prima operazione renale aveva causato l’arresto della crescita, facendolo fermare a 152 cm e, paradossalmente, rendendolo perfetto per la parte di un Ferengi. Games Village si unisce all’ultimo saluto all’attore, una grave perdita per il mondo cinematografico.