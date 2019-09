Batman Arkham: Warner Bros. si prepara all’annuncio di un nuovo capitolo?

Probabilmente siamo vicini al ritorno della serie Batman Arkham. Nel corso della giornata odierna, infatti, l’account Twitter ufficiale di Warner Bros. Games Montreal ha lanciato un cinguettio per celebrare il compleanno dell’Uomo Pipistrello. Il post è accompagnato da una GIF che nasconde un’immagine piuttosto criptica, che potrebbe essere riconducibile alla Court of Owls, una banda criminale presente nei fumetti DC.

Batman Arkham: annuncio del nuovo capitolo allo State of Play?

Oltre alla GIF, un altro indizio che fa presuppore un ritorno della serie è il silenzio che ha avvolto l’account Twitter di Warner Bros. Games Montreal per tutti questi anni. Il tweet lanciato nella giornata odierna infatti è il primo pubblicato dopo 4 anni, ovvero dopo il debutto dell’ultimo titolo della serie, avvenuto nel 2015.

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) September 22, 2019

Non è escluso dunque che effettivamente qualcosa si stia muovendo. Alcuni giorni fa, in aggiunta, un rumor emerso online ha anticipato la presenza di un nuovo gioco della serie durante lo State of Play di PlayStation, previsto per martedì sera alle ore 22:00 italiane. Tutte ipotesi al momento, che troveranno conferma solo nei prossimi giorni. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e le novità in arrivo.