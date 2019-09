The Last of Us Part 2: ancora teaser da parte di Naughty Dog

Naughty Dog continua a fare teasing su teasing per The Last of Us Part 2. Dopo il coltellino e il martello, oggi tocca a quello che ha tutta l’aria di essere un monile, molto che sarà molto probabilmente indossato da Ellie.

The Last of Us Part 2: il teaser è sempre su Twitter

Come da tradizione degli ultimi giorni, Naughty Dog ha diffuso il teaser tramite il proprio profilo Twitter. A prima vista si tratta di una sorta di bracciale/monile. Collegando gli ultimi tasselli si può presupporre che stiano mostrando le armi e parte dell’outfit che sarà disponibile per Ellie. Considerando infine che tra poco più di 48 ore, grazie allo State of Play, sarà possibile saperne di più sul sito è molto probabile che tutti e tre questi elementi compariranno nelle novità che il team di sviluppo mostrerà durante la serata di martedì 24 settembre.